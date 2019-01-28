DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Yarın 4 saatlik kesinti olacak!
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Kıb-Tek, Girne bölgesindeki su pompaları ve Başpınar’ın doğusunda yarın 4 saat boyunca elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak kesintinin, 09:00-13:00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.
Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi
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