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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Yarın 4 saatlik kesinti olacak!

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Kıb-Tek, Girne bölgesindeki su pompaları ve Başpınar’ın doğusunda yarın 4 saat boyunca elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak kesintinin, 09:00-13:00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

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