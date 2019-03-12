DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
2 saatlik kesinti olacak!
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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Karaoğlanoğlu Avcılık-Atıcılık Bölgesi ve Batı kısımlarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, halkın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması istendi.
Etiketler : KIB-TEK, elektrik kesintisi, Girne
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