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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

2 saatlik kesinti olacak!

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Karaoğlanoğlu Avcılık-Atıcılık Bölgesi ve Batı kısımlarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, halkın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması istendi.

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