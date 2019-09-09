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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!

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Aydınköy’de Hacılar Sokak’ın elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değiştirme çalışmalarından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:00 -11:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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