DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Aydınköy’de Hacılar Sokak’ın elektrik enerjisi yarın kesik olacak.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değiştirme çalışmalarından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:00 -11:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Etiketler : Aydınköy, elektrik kesintisi
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