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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

2 saatlik kesinti olacak!

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Güzelyurt’ta, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle, bugün 2 saat süreyle bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 10.00-12.00 saatleri arasındaki kesintiden; Güzelyurt Çarşı- Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi etkilenecek.

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