Dikkat! Elektrik kesintisi var!
Dikkat! Elektrik kesintisi var!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeye ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı elektrik verilemeyecek.
Kı9b-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti 9.00-15.00 saatleri arasında olacak.
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