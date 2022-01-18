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  3. Dikkat! Elektrik kesintisi var!
Dikkat! Elektrik kesintisi var!

Dikkat! Elektrik kesintisi var!

Dikkat! Elektrik kesintisi var!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeye ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı elektrik verilemeyecek.

Kı9b-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti 9.00-15.00 saatleri arasında olacak.

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