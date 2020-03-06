Dikkat! Güzelyurt Polis Müdürlüğü hatları arızalı
Dikkat! Güzelyurt Polis Müdürlüğü hatları arızalı
A+A-
Güzelyurt bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne ait mevcut hatlar ile 155 polis imdat hattı devre dışı kalmıştır.
Polis Basın Subaylığı yaptığı duyuruda arıza giderilene kadar, 0548 811 6155 çağrı numaralı hattın kullanılmasını belirtmiştir.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.