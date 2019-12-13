DİKKAT! KKTC'DEKİ BAZI OKULLARDAN VELİLERE UYARI...

Okullardan uyarı mesajı geldi

Türkiye'de çocukların ölümlerine yol açan "Şırınga Çikolata"nın ülkemizde de satışını yapıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Yedidalga İlkokulu, velileri uyardı.

Türkiye’de son günlerde gündem olan ve iki çocuğun ölümüne yol açan “Şırınga Çikolata”nın ülkemizde de satışını yapıldığı ortaya çıktı.

Kapağının boğazına kaçması sebebiyle ölen çocukların ardından Yedidalga İlkokulu ve Şht Ertuğrul İlkokulu velileri dikkat etmeye çağırdı.

Birçok markette ve okul kantinlerinde satılan şırınga çikolata çocuklar için büyük tehlike arz ediyor. Farklı markalar tarafından üretilen ve farklı görünüşüyle çocukların dikkatini çeken şırınga çikolatanın kapağı kolayca çocukların boğazına kaçabiliyor.

Yedidalga İlkokulu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“DİKKAT EDELİM!

Değerli velilerimiz, basından aldığımız bilgiler doğrultusunda Türkiye’de “Şırınga Çikolata” diye isimlendirilen yemişlerin ucundaki kapakların çocukların solunum yoluna kaçtığını ve çok üzücü olaylar yaşandığını, hatta ölümlere sebep olduğunu öğrendik. Bu yemişlerin ülkemizde de var olduğu bilgisini aldık. Bu yüzden gerekli hassasiyeti göstererek öğrencilerimize bu yemişten alınmaması ve gereken bilgilendirmenin de çocuklarımıza yapılması çok önemlidir.”

Şht Ertuğrul İlkokulu’ndan yapılan paylaşım ise şöyle:

“Velilerimizin Dikkatine; Gördüğünüz “şiringa çikolata” yemişinin kapak kısmının solunum yoluna kaçması sebebiyle Türkiye’de 2 öğrenci hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde de ayni yemişin bulunabileceğinden yola çıkarak, çocuklarımıza bu yemişlerin ALINMAMASI önemle rica olunur…”