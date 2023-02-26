Dikkat sis var!
Dikkat sis var!
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Girne-Güzelyurt anayolunun Geçitköy, Tepebaşı, Akdeniz-Güzelyurt istikametinde ve Çamlıbel-Yılmazköy yolu güzergahında yollarda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmaktadır.
Polis bu güzergahları kullanacak sürücüleri, yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
PGM/BRTPolis, Girne-Güzelyurt Anayolu ve Çamlıbel-Yılmazköy yolu güzergahını kullanacak sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruda, Girne-Güzelyurt anayolunun Geçitköy, Tepebaşı, Akdeniz-Güzelyurt istikametinde ve Çamlıbel-Yılmazköy yolu güzergahında yollarda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı kaydedildi.
Bu güzergahları kullanacak sürücülerin, yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
PGM/BRT
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.