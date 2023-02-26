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Dikkat sis var!

Dikkat sis var!

Dikkat sis var!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Girne-Güzelyurt anayolunun Geçitköy, Tepebaşı, Akdeniz-Güzelyurt istikametinde ve Çamlıbel-Yılmazköy yolu güzergahında yollarda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmaktadır.

Polis bu güzergahları kullanacak sürücüleri, yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

PGM/BRTPolis, Girne-Güzelyurt Anayolu ve Çamlıbel-Yılmazköy yolu güzergahını kullanacak sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruda, Girne-Güzelyurt anayolunun Geçitköy, Tepebaşı, Akdeniz-Güzelyurt istikametinde ve Çamlıbel-Yılmazköy yolu güzergahında yollarda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı kaydedildi.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin, yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

PGM/BRT

 

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