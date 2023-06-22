Dikkatsiz sürücü dehṣet saçtı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 16:00 raddelerinde İskele Ercan anayolu 0-1. Km’leri arasında, Mehmet CANBAZ, yönetimindeki PC 733 plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden İskele istikametine doğru seyrederken Serdarlı köyü Ejder Petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak bir bankaya ait ATM makinasına ardından da trafik levhasına çarpıp durmuştur.

Çarpma ile geriye doğru itilen ATM makinası petrol istasyonuna ait 3 adet bayrak direği üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisi sonrası taburcu olmuştur.

Polisin kazayla ilgilin soruşturması devam etmektedir.

Pgm/BRT