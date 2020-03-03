Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı
Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı
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Lefkoşa'da araç sürücüsü yayaya çarptı, yaya hastanede tedavi altına alındı.
Dikkatsiz sürücü Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu önünde bulunan Sanayi ışıklarında yakınında, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen 16 yaşındaki B.’ye çarptı.
ML 275 plakalı araç sürücüsü seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan sanayi şeridinde yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru koşarak dikkatsizce yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki B'ye çarptı.
Kaza sonucu yaralanan B., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.
Polisin soruşturması sürüyor.
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