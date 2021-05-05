Dikkatsizlik kaza getirdi!
Dikkatsizlik kaza getirdi!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Fuar Kavşağında, Hayriye Betmezoğlu (K-44), yönetimindeki SP 909 plakalı araç ile doğu istikametinden gelip Fuar Kavşağı’na geldiği zaman, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Yakın Doğu Bulvarına dönüşe geçmesi sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Abdülhamit Bekar (E-26) yönetimindeki TJZ 773 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRTK
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