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Dipkarpaz-İskele yolunda korkutan kaza!

Dipkarpaz-İskele yolunda korkutan kaza!

Yaralılar var!

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Bugün saat 16.30 sıralarında, İskele – Karpaz Anayolu Kurtuluş kavşağı yakınlarında, Sezar Beach sitesi önünde 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisten alınan bilgiye göre kazada yaralanan Cengiz Sevenler (E-55), Nurudeen Adawale Ganıyu (E-25), Clement Boluso Ajani (E-28), Melek Ersoy (K-64) ve Halide Ersoy (K-41)”ün tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Kaynak: BRTK

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