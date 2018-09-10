DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkiderli'nin haberine göre ;Lefkoşa – Girne Anayolu’nda dün meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Polisin kaza ile ilgili açıklaması ise şu şekilde idi:

“9 Eylül tarihinde saat 04.30 raddelerinde Lefkoşa – Girne Anayolu 10 – 11 km’leri arasında Gönyeli’de sakin Özkan Yıldız (E-22), kullanımında bulunan GZ 236 plakalı salon araç ile 146 mg alkol tesiri altında sağ şeritte seyrederken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu o esnada önünde sağ şeritte seyretmekte olan Mehmet Kırdere (E-24), kullanımındaki NL 778 plakalı aracın sağ kısmına vurduktan sonra, NL 778 plakalı aracın savrulması sonucu yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarparak durabildi. GZ 236 plakalı araç ise ters dönerek tavanı üzerinde durabildi.

Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü ile GZ 236 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi kontrol amaçlı olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Her 3 şahıs da burada yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam etmektedir.”