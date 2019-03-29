DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ!
Gazimağusa anayolunda yine kaza!
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugüb 13:30 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Oseremhen Humphrey Omozejele (E-33), yönetimindeki PJ 616 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Borusan Ormanı yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje düşmüştür.
Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Adiel Osagie Omozejele (E-4) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Oseremhen Humphrey Omozejele, kaza
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.