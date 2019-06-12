Diyet yapmak, sadece belli başlı şeyleri yemeyi kesmek ve düzenli beslenmek demek değildir. Kilo verme sürecinde dikkat etmeniz gereken bazı önemli adımlar vardır. Bu püf noktalarına uyarak kilo verme sürecinizi daha kolay hale getirebilirsiniz. İşte diyet yaparken dikkat etmeniz gerekenler…

abırlı olun

Diyete başlarken öncelikli tavrınız sabır olmalı. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde kilo vermek, uzun vadede işinize yarayacak. Bu yüzden kısa sürede kilo verdirdiğini iddia eden şok diyetlerden uzak durun ve bir uzman tarafından yazılan listenize sadık kalın.

Diyet listesine uymak, yavaş ama emin adımlarla kilo vermek bir süre sonra beslenme alışkanlıklarınızı da değiştirecek ve kilolarınızın kalıcı olarak gitmesini sağlayacak.

Kahvaltı sandığınızdan daha önemli

Gün içinde daha az acıkmak için, günün geri kalanını daha sağlıklı geçirebilmek için kahvaltıyı atlamamanız şart. Sabahları erken kalkıyor ve evde kahvaltı yapmaya vakit bulamıyorsanız alternatif yollar arayın. Çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz küçük kavanozlarda yulaf lapası, granola hazırlayabilir, akşamdan hazırladığınız sandviçinizi çantanıza atıp çıkabilirsiniz.

Su içmeyi alışkanlık haline getirin

Bu maddeyi duymayanınız, bilmeyeniniz yoktur. Su içmeyi alışkanlık haline getirmezseniz, diyetiniz oldukça yavaş ilerleyecektir. Öte yandan su içmek, sadece kilo verme sürecinde değil hayatınız her döneminde edinmeniz gereken bir alışkanlık.

Nitekim su içmek kilo vermeyi kolaylaştırmanın yanı sıra vücut için çok faydalıdır, kanın pıhtılaşmasında, asit seviyesinin azalmasında, kemiklerin sağlamlaşmasında ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynar, cildi güzelleştirir.

Düzenli uyku

Uyku için en önemli besinlerden biridir diyebiliriz. Uyurken vücudumuz melatonin salgılar. Melatonin ise mutluluk veren bir hormondur.

Diyette düzenli uyuyup, yeteri kadar melatonin salgılanmasına izin verirseniz metabolizmanız da hızlanır. Bu sebeple melatoninin salgılandığı 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uyuyor olmalısınız.

Kalori hesabı yapmayın

Diyet yaparken yapılan en büyük yanlışlardan biri de kalori hesaplanmasıdır. Eğer hayatınızda iyi bir beslenme alışkanlığı oturtmak istiyorsanız yemeklerin kalorisinden çok besin değerleriyle ilgilenin.