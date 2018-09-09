Doğan Türk Birliği (DTB) ile Anlaşamayan Semih Şentürk, Futbolu Bıraktı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Semih Şentürk'ün futbola veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayan Alex, 35 yaşındaki milli futbolcuyla ilgili şunları kaydetti:

"Semih'le 2004 senesinde tanıştık. Atak elemanlarımız Van Hoijdonk ve Nobre'ydi. 2004 devre arasında Nicolas Anelka aramıza katıldı, Pierre sakatlandı. Semih de orada aramızdaydı. Semih'in antrenmanlardaki alan kovalayalıp hareketlenmeri ve son toplardaki becerisi çok ama çok dikkatimi çekiyordu. Daha sonraları Kezman, Deivid, Guiza, Niang, Sow ve niceleri geldi. Ama Semih çalışmaya devam ediyordu. Ne zaman saha içinde görev gelse ondan bekleneni her zaman yapıyordu.

"ZICO'DAN SEMİH'İ İZLEMESİNİ İSTEDİM"

Hiç unutmuyorum Zico geldiğinde bana iki şey söyledi birincisi; Alex yeni kaptan sensin. İkincisi; Türk oyuncuları tanımamda bana yardımcı ol çünkü Türkleri iyi tanımam lazım. Zico'dan Semih'i dikkatle izlemesini, buna fazlasıyla değer olduğunu söylemiştim. Ve Zico bunu uyguladı. Özellikle Brezilyalı oyuncular Semih ile oynamaktan büyük keyif alıyorlardı. Çok ama çok iyiydi. Ben Semih ile birlikte oynamaya bayılıyordum. İlk günümden son günüme kadar benim yanımda oldu, benim Türk gibi olmama yardımcı olanlardan oldu. Bana hep yardımcı oldu.

"FUTBOLU BIRAKTIĞINI ÖĞRENİNCE DUYGULANDIM"

Bugün onunla telefonda konuşurken çok duygulandım. Futbolu bıraktığının haberini bana verdi ve o anda beraber yaşadığımız bir çok duygu, beraber yarattığımız bir çok atak gözümün önünde canlandı. Semih, seni çok seviyorum kardeş. Sana artık saha dışı hayatında dünyalar dolusu şans diliyorum.

KIBRIS'A TRANSFERİ İPTAL OLDU

Semih Şentürk son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Süper Ligi'nde mücadele eden Doğan Türk Birliği (DTB) ile transfer görüşmesi yapmış ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Fenerbahçe formasıyla, 257 maça çıkan golcü futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde 80 gole imzasını atarken 52 de asist yaptı.