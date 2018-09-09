TÜRKİYE İLE HİÇBİR SORUNUMUZ YOK

Baybars Başbakan Tufan Erhürman’ın Ankara dönüşünde açıkladığı “Tünelin Ucunda Işık görünmüyor” ifadesini yorumladı.

Baybars, gazete manşetlerine yansıyan Başbakan Tufan Erhürman’ın “Tünelin ucunda Işık Görünmüyor” sözleriyle, aslında ekonominin şu anda istikrara kavuşacak durumu yok demek istediğini söyledi. Bu ışık yok anlamı Türkiye ile ilişkiler anlamında sakın yanlış anlaşılmasın diye konuşan Baybars, sanki Türkiye’den para istendi ve ret cevabı alındı da “Biz öldük bittik” şeklinde yanlış algılanmasın dedi.

Baybars, Türkiye ile yapılan görüşmelerde ciddi anlamda bir ilerleme ve talepler konusunda karşılıklı görüşmeler olduğunu, özellikle Türkiye’de de yapılan seçimler sonrası bir sistem değişikliği yaşandığını belirtti.

Kıbrıs’tan sorumlu bakanlığın ortadan kalması gibi bazı değişikliklerin yaşanması, sistemle ilgili aksaklıklara sebebiyet verdiğini savunan Baybars, kaynakların gecikmesinin tamamen bunlardan olduğunu ifade etti.

Bu sebepten Türkiye Hükümeti’nin KKTC Hükümetine karşı aldığı olumsuz bir tavır olmadığını yineleyen Baybars ilişkilerimiz planlandığı gibi yürüyor ifadesini kullandı. Baybars Salı günü Türkiye’ye giderek mevkidaşı bakanla görüşeceğini de söyledi.