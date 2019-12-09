Doğru sonuç almak istiyorsanız zamanlama önemli...

Gebelik testi ne zaman yapılır?

Gebelik testi hamilelikten şüphelenenlerin uyguladığı bir testtir. Eczaneden rahatlıkla temin edeceğiniz gebelik testini evde kendiniz yaparak sonuç da alabilirsiniz. En doğru sonucu hastanede yapılan kan sonucu verse de gebelik testi de doğru kullanımda büyük oranda doğru bir sonuç vermektedir. Ama burada en önemli etken zamandır. Peki, gebelik testi ne zaman yapılır?

Hamilelik kalmak istiyor ve sonuç almak istiyorsanız öncelikle bir gebelik testi yaptırabilirsiniz. Gebelik testini kullanımı çok kolay ve yanıt alma da ortalama 1-2 dakikadır. Çizelgede artı eksi, renk farklılığı ve çizgi sayısı gibi semboller yer alır. Genellikle hamilelikten şüphelenen herkesin kullandığı bu kolay yöntem kişiye çok çabuk sonuç vermesi ile sıkılıkla kullanmaktadır. Öyleyse gebelik testi ne zaman yapılır? İşte gebelik testinde zamanlamanın önemi…

GEBELİK TESTİNDE ZAMANLAMA ÖNEMLİ

Adet gecikmesi sorunu kadıların gebe kalmasına sebep olan nedenlerin başında gelmektedir. Düzenli bir şekilde hamile olan bir kadın adet tarihinin 6. gününden sonra gebelik testi yapabilir. Bazı durumlarda HCG hormonu ve yumurtanın geç döllenmesi ile hamilelik idrarda gözükmeyebilir. Araştırmalara göre gebelik testinden en doğru sonucu almak için adet döneminden bir hafta sonra test yapılmalıdır. Sabah uyanır uyanmaz test yapmak gece boyu idrarda HCG hormonunun birikmesi ile en doğru sonucu vermektedir. Adet dönemi düzensizliği yaşayanlar ise son cinsel ilişkiden 21 gün sonra hamilelik testi yapılmalıdır. Kan ve idrarda hamilelik hormonu seviyesi yükselmesi zaman alabileceğinden dolayı gebelik testi yapmak için aceleci davranmamak gerekmektedir. Rahime yerleştikten sonra salgılanan HCG hormonu yalnızca anne kanına geçebilir. Gebelik oluşmasına rağmen bunun kan ve idrara geçmesi birkaç gün alabilmektedir.