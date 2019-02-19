Doğum kontrol hapları kilo aldırır mı?

Doğum kontrol hapları en sık başvurulan doğum kontrol yöntemlerinden bir tanesidir. Bu hapların içerisinde basitçe östrojen ve progesteron hapları yer almaktadır. Doğum kontrol haplarının bu kadar çok tercih edilmesinin en büyük nedenleri arasında yüksek etkinliğe sahip olması, yan etkisinin az bulunması ve kolay kullanılabilir olması yer almaktadır.

DOĞUM KONTROL HAPLARI HAMİLELİKTEN NASIL KORUR?

Doğum kontrol hapı içerisinde yer alan hormonlar yumurtalıklarda yumurtlamanın meydana gelmesini engellemektedir. Ancak doğum kontrol hapının da kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Doğum kontrol haplarının düzenli olarak hatta mümkünse her gün aynı saatte alınması gerekmektedir. Aksi takdirde koruyuculuğu konusunda bazı soru işaretleri ortaya çıkmaktadır.

DOĞUM KONTROL HAPININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Her ilaç gibi doğum kontrol haplarının da bazı yan etkileri bulunmaktadır. Bunlar beklenen ve kabul edilebilir yan etkilerdir. Doğum kontrol hapı kullanan kadınların bir kısmında, kullanımın ilk aylarında çok hafif şiddetli ara kanamalar görülebilmektedir. Bu kanamalar iki ya da üç kutu kullandıktan sonra ortadan kalkmaktadır. Doğum kontrol haplarının en önemli yan etkisi damar tıkanıklığı riskini arttırmasıdır. Bu risk hapın içerisinde yer alan östrojen miktarı ile ilişkilidir. Bunların yanı sıra kilo da artış, göğüslerde şişme, mide bulantısı, bulanık görme, karın ağrısı ve şiddetli baş ağrısı gibi yan etkiler görülebilmektedir. Kullanıcıların bu gibi şikayetleri yaşamaları durumunda doktorlarına başvurmaları tavsiye edilmektedir.

DOĞUM KONTROL HAPLARININ DİĞER ETKİLERİ

Doğum kontrol haplarının vücut üzerinde başka etkileri de bulunmaktadır. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda adetler daha düzenli ve daha az sancılı görülmektedir.

Ayrıca adet öncesinde yaşanan gerginlik ve ödem gibi belirtiler de doğum kontrol hapı kullanan kadınlar da daha hafif olmaktadır.

Her ne kadar eski jenerasyon doğum kontrol hapları vücutta tüylenmeye neden olsa da artık yeni haplar da bu etki tersine işlemektedir ve kıllanma azalmaktadır.

Doğum kontrol hapı içerisinde yer alan hormonlar sayesinde kemik yapısının daha da güçlendiği gözlenmektedir.

Doğum kontrol haplarının ayrıca çikolata kisti ve myom kaynaklı kanamaları düşürdüğü, over tümörü, kist ya da kolon kanseri riskini azalttığı bilinmektedir.



