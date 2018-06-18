Doktor beni Burak'a benzet

Estetik yaptıracağım zaten. Doktora Sinan Akçıl ve Burak Özçivit’in fotoğrafını gösterip ‘aynısını yap’ diyeceğim” dedi.

Kuşum Aydın, yıllar önce yüzüne yaptırdığı dolgular nedeniyle zor günler geçirmiş, yaşadıklarını da şu sözlerle anlatmıştı: "Yüzüme enjekte edilen dolgular alerji yaptı. Yüzüm morardı. Yüzümdeki kan dolaşımında sorun yaşıyorum. O yüzden yüzüm şiş duruyor."