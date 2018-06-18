Doktor beni Burak'a benzet
Doktor beni Burak'a benzet
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Şarkıcı Kuşum Aydın ve oyuncu Elif Kramer, önceki gün Bebek’te görüntülendi
Kuşum Aydın, Bebek'te muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
'PHOTOSHOP'UN DİBİNE VURDUM ÇÜNKÜ GÜZELLEŞEMİYORUM'
Geçen günlerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı çok konuşulan şarkıcı, “Photoshop’un dibine vurdum. Çünkü diğer türlü güzelleşemiyorum.
Estetik yaptıracağım zaten. Doktora Sinan Akçıl ve Burak Özçivit’in fotoğrafını gösterip ‘aynısını yap’ diyeceğim” dedi.
Kuşum Aydın, yıllar önce yüzüne yaptırdığı dolgular nedeniyle zor günler geçirmiş, yaşadıklarını da şu sözlerle anlatmıştı: "Yüzüme enjekte edilen dolgular alerji yaptı. Yüzüm morardı. Yüzümdeki kan dolaşımında sorun yaşıyorum. O yüzden yüzüm şiş duruyor."
Etiketler : Kuşum Aydın, estetik, Burak Özçivit
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