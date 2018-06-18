Skandal iddiaya Aleyna Tilki'den cevap

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile birlikte Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Tilki, klip çekimleri esnasında set çalışanlarına bağırdığı, onlara iftar yaptırmadığı iddialarını yalanladı.

Aleyna Tilki, "Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" adlı albümünde yer alan seslendirdiği 'Yalnız Çiçek' şarkısına çektiği kliple rekor kırdı. Yönetmenliğini de üstlendiği "Yalnız Çiçek" klibi hakkındaki sorulara yanıt veren genç şarkıcı, çekimler sırasında set çalışanlarına bağırdığı, onlara iftar yaptırmadığı iddialarını yalanladı.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLDÜM"