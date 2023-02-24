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  3. Dolar 18.98, euro 20.13, sterlin 22.85 TL’den satılıyor
Dolar 18.98, euro 20.13, sterlin 22.85 TL’den satılıyor

Dolar 18.98, euro 20.13, sterlin 22.85 TL’den satılıyor

Dolar 18.98, euro 20.13, sterlin 22.85 TL’den satılıyor

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KKTC’de serbest piyasada bu sabah ABD doları 18.98, euro 20.13, İngiliz sterlini ise 22. 85 TL’den satılıyor.

Saat 09.20 itibarıyla 18.85 TL’den alınan dolar, 18.98’den satışa sunuluyor.

Euronun alış fiyatı 19.98 TL, satış fiyatı 20.13 TL.

İngiliz sterlini ise 22.65 TL’den alınıp, 22.85 TL’den satılıyor

BRT

 

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