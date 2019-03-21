DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI...

Dolar - euro kaç TL? 21 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,44 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,4836'ye kadar yükselen dolar/TL, ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasa beklentilerini de aşan şekilde "güvercin" bir tavır ortaya koyması sonrası doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine paralel geriledi. Fed kararının ardından dün son iki haftanın en düşük seviyesi olan 5,4079'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 5,4219'dan tamamladı.



Euro/TL 6,20 civarında hareket ediyor.

Fed, dün sona eren toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu. Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğinde (dot plot) 2019'da faiz artırımı öngörülmemesi ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verilmesi, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, dolar endeksi yüzde 0,51 azalışla 95,9'a indi.



Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "güvercin" bulunmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 2,5240 ile son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.



Uzmanlar, bugün yurt içinde mart ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesi mart ayı tüketici güven endeksi verilerinin ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,4050'nin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,3500'in gündeme geleceğini söyleyen uzmanlar, 5,50'nin önemli direnç olarak izleneceğini kaydetti.