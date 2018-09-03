DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Sert dalgalanmanın özellikle geçen haftanın son iki gününde devam ettiği dolar/TL yeni haftaya düşük likidite ortamında 6.70'e yaklaşarak başladı.

Bir bankacı, “Enflasyon zaten piyasalarda risk unsuru. Bu sabah likiditenin de düşük olması kuru yukarı itti” dedi.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Ağustos ayında son enerji zamları, gıda fiyatları ve TL’deki değer kaybının etkisiyle yüzde 2.23 artış bekleniyor. Aylık artışın bu şekilde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Ağustos’ta yüzde 17.82’ye yükseleceği hesaplanıyor.

Dolar/TL 6.6749/6.6791'den, euro/TL 7.7472/7.7541'den işlem görüyor.

Ziraat Yatırım’ın notunda Cuma günü açıklanan İstanbul enflasyonunun aşağı yönlü sürprizleri sınırladığı dolayısıyla veriye kadar TL’de baskının devam edebileceği belirtildi. TL’nin haftaya zayıf bir görüntüyle başladığı belirtilen raporda, “BIST100 endeksi de güne temkinli bir görüntüyle başlayabilir. Olası sürpriz bir veride (yüzde 2’nin altında örneğin) kurda geri çekilme gözlemlense de gelişmekte olan ülkelere yönelik olumsuz algı ve doların güçlenme isteği olası düşüşü sınırlayabilir. Beklentilerin üzerindeki bir veride baskı devam edebilir” denildi.

Raporda ayrıca enflasyonun beklentilerin belirgin aşağı veya yukarısı gelmesi halinde faizlerde hareketliliğin de artabileceği belirtildi.

Hafta sonunda açıklanan İTO enflasyon verilerine göre İstanbul’da perakende fiyatlar Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 2.23 artarken, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 10.81, ev eşyası harcamaları yüzde 6.58, gıda harcamaları yüzde 0.71 artış gösterdi.

Öte yandan hafta sonunda yapılan bir düzenleme ile elektrik ve doğalgaz fiyatları konutlar için yüzde 9, sanayi kullanıcıları için yüzde 14 oranında artırıldı.

Elektrik ve doğalgazın enflasyon sepetinde sırasıyla yüzde 2.39 ve yüzde 1.44 ağırlığı bulunuyor. Reuters hesaplamalarına göre konut kullanımı için elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 9 zammın enflasyona 0.34 puan doğrudan artırıcı etkisi olacak.

Dolar/TL geçen hafta Türkiye piyasalarının kapalı ve likiditenin düşük olduğu Perşembe günü Arjantin pesosundaki sert değer kaybı ve TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin görev değişikliğinin etkisiyle 6.80 seviyesini aşmış, illikit piyasada 6.8994’ü gördükten sonra TL mevduattan alınan stopajın düşürülmesiyle kayıplarını önemli ölçüde azaltsa da dalgalanmaya devam etmişti.

Analistler kurdaki oynaklığın TCMB’nin faiz artışı yapmasının beklendiği 13 Eylül’deki toplantısına kadar sürmesini bekliyor. Bu toplantıda 200-250 baz puanlık faiz artırım beklentileri dile getiriliyor.

Öte yandan geçen hafta piyasaları stabilize etme adına TCMB ve hükümet kanadından adımlar gelmeye devam etti.

Döviz ve TL mevduat hesaplarına uygulanan tevkifat oranları değiştirildi. TL hesaplara uygulanan tevkifat düşürülürken, döviz hesaplara uygulanan bazı vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da (VİOP) yapılabileceğini duyurdu.

TCMB Cuma günü ayrıca Türk lirası ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla TCMB bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verdiğini duyurdu.

Tahvil-bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 21.81, valörde son işlemde yüzde 21.8 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 24.47 seviyesindeydi.