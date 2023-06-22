Döviz Mağdurları Derneği, Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı

Döviz Mağdurları Derneği, dövizde yaşanan artış nedeniyle bankalara olan döviz borçlarını ödeyemedikleri gerekçesiyle Başbakanlık önünde toplandı.

Dernek Başkanı Hasan Avlık, yaptığı açıklamada döviz mağdurlarını muhatap dahi almaktan imtina ettiğini öne sürdüğü hükümet yetkililerine seslerini duyurmak için başbakanlık önünde toplandıklarını söyledi.

Avlık, Anayasal hakları olan barınma, eğitim, sağlık gibi giderlerini karşılamak adına kullanmış oldukları borçlarının, Türk Lirası’ndaki astronomik değer kaybı ile ödenmeyecek boyutta geldiğini söyledi.

Avlık, döviz borcu olanların, borçlarını ödeyebilmelerine yönelik yasal bir düzenleme yapılmasının hükümetin Anayasal bir görevi olduğunu da öne sürdü.

Hasan Avlık, alım güçlereinin kaybolduğunu, evlerine, ailelerine karşı sorumluluklarını yerine getiremez duruma geldiklerini de söyleyerek, ekonomik önlem paketi olarak açıklanan önlemlerin halkı korumaktan uzak olduğunu savundu.

Taleblerinin gayet net olduğunu ifade eden Avlık, döviz borçlarının TL borcuna çevrilmesini, borcunu ödeyememiş kişiler için başlatılan icra süreçlerinin bu sorun giderilene kadar askıya askıya alınmasını istedi.

BRT