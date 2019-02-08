DÖVİZDE SON DURUM...

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Dolar ve Euro...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından  5,26 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 5,2678'den tamamladı.

Euro/TL de 5,98 civarında seyrediyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 96,6 seviyesinde bulunuyor.

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