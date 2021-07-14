Dr. Erol Uçaner'in hızlı antijen test sonucu pozitif çıktı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner'in günlük olarak yaptırdığı hızlı antijen test sonucu pozitif çıktı.

Dr. Erol Uçaner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hızlı testin doğrulanmasının şart olduğunu ve şu an PCR sonucunu beklediğini söyledi.

Dr.Uçaner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Şu an için PCR sonucumu bekliyorum. Hızlı test pozitif, doğru ama doğrulama şart. Bir süredir Acil Durum Hastanesi dışında bir yere gitmiyorum,klinikte hasta bakmıyorum, sosyal ortamlara katılmıyorum.ADH nde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Mesleğimiz gereği risk hep var. Şu anda izoleyim ve PCR sonucunu bekliyorum. Çok sayıda temaslım olduğu doğru değil, zaten dünkü rutin testim negatif çıkmıştı. Dolayısı ile spekülatif haberlere gerek yok. Ben zaten gerekli açıklamaları yapacağım.