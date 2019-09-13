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Dudak uçuklatan kazanç!

Dudak uçuklatan kazanç!

Burak Özçivit’in Diriliş Osman’da kazanacağı para dudak uçuklattı

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Yeni sezonda Diriliş Osman dizisinde yer alacak olan Burak Özçivit'in bölüm başına 325 bin TL kazanacak olması şaşkınlık yarattı.

Her şey pahalılaşırken ve ekonomik olarak zor bir dönem yaşanırken, Burak Özçivit’in ATV’deki Diriliş Osman dizisindeki rolünden bölüm başına 325 bin TL kazanacak olması şaşkınlık yarattı.

Dizi için at binme ve kılıç dersi alan Özçivit’in aylık kazancı 1 milyon 300 bin TL, yıllık kazancı ise 15 milyon 600 bin TL olacak. Özçivit’e dizide Aslıhan Karalar eşlik edecek.

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