Sevgilisi Caner Karaloğlu’nun eşini darp ettiği iddia edilen Tuba Ünsal, “Ben yuva yıkmadım. Mekanda arkamdan boğazıma sarılarak hakaret etti, kendimi korudum” dedi.

Tuba Ünsal, sevgilisi Caner Karaloğlu’nun boşanma aşamasında olduğu İspanyol eşi Elisabeth Mas Vall’u dövdüğü iddialarını yalanladı. Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ programına telefonla bağlanan oyuncu, hakkındaki suçlamalara, “20 yıl boyunca hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Çamur at, izi kalsın olayı. Aslında tam olarak kadına şiddet budur. Hayatımda hiçbir zaman şiddetin içerisinde taraf olarak bulunmadım. Şiddete uğradım. Yuva yıkmadım” dedi.

Vall’un mekanda arkasından boğazına sarılarak, İngilizce hakaret ettiğini anlatan Ünsal, “Elimde görüntüler var. Kendimi korumaya aldım ‘Ne oluyoruz?’ dedim ve ittim. Hayatta her şeyini kaybeden bir anneden bahsediyoruz. Mahkemede pedagog raporu çıktı ve çocuğun annesinde kalmamasına, babasına verilmesine karar verildi. Empati kurmaya çalışıyorum. Darp raporu olan kadın, ertesi gün evinde bikinili dans ederken video mu koyar?” açıklamasını yaptı.