Düğün Alışverişinde 'Asena' Krizi!

Caner Erkin ile düğün alışverişine çıkan Şükran Ovalı sevgilisinin eski eşi Asena Atalay'ın sunduğu Magazin D'nin mikrofonunu görünce gerildi.

2 Ocak'ta Roma'da evlenecek olan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı önceki gün Akmerkez'de düğün alışverişi yaptı. AVM'ye neşeli bir şekilde giren Şükran Ovalı, kendisine uzatılan Kanal D mikrofonunu fark edince bir anda gerildi.

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın sunduğu Magazin D mikrafonuna sert bakışlar atan Ovalı, gergin tavırlarıyla şaşırttı. Sevgilisini sakinleştirmeye çalışan Caner Erkin, bu sırada görüntü almaya devam eden muhabirleri "Yeter artık, bizi rahat bırakın" diye uyardı.