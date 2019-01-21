Dünya bu aşkı konuşuyor!

Hollywood'un ünlü oyuncuları Charlize Theron ve Brad Pitt'in aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre çifti, Theron'un eski sevgilisi Sean Penn tanıştırdı. Öte yandan Brad Pitt'in eski eşi Angelina Jolie ile Charlize Theron arasında yıllardır süregelen bir rekabet olduğu biliniyor... İşte bomba aşk ile ilgili tüm detaylar

Hollywood bu aşk iddiasıyla çalkalanıyor! Sektörün en güzel kadınlarından Charlize Theron ve en yakışıklı erkeklerinden Brad Pitt yeni bir aşka yelken açtı. Üstelik İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre 43 yaşındaki Charlize Theron ile 55 yaşındaki Pitt'i, ünlü aktrisin eski sevgilisi Sean Penn tanıştırdı.

BİR AYDIR GİZLİ GİZLİ BULUŞUYORLAR

Bir aydır gizli gizli buluşan Pitt ve Theron, ilk kez geçen haftaki bir etkinliğe birlikte katıldı. Çiftin bir hayli samimi oldukları da iddialar arasında.

Söz konusu etkinlik, 12 Ocak'ta Batı Hollywood'daki Chateau Marmont'ta gerçekleşen Roma filminin gösterimiydi.

Etkinliğe sonradan katılan Brad Pitt'in tüm gece Charlize Theron'un yanından ayrılmadığı iddia ediliyor.

BİRBİRLERİNE TAHAMÜL EDEMİYORLAR

Brad Pitt'in eski karısı Angelina Jolie ve Charlize Theron arasında yıllardır süren bir çekişme var.

İki oyuncu, filmlerdeki roller yüzünden rekabet ediyor ve birbirlerine tahammül edemiyorlar.

Son olarak Theron ve Jolie, Murder On The Orient Express filmindeki Caroline Hubbard rolü için rekabet halindeydi. İki aktris de rolü istiyordu ancak rol tecrübeli oyuncu Michelle Pfeiffer'a gitti.