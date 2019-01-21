Gonca Sağlam'a 3 günlük hapis şoku!

Ebru Şallı’nın sevgilisi Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam’ın “zorlama hapsi” ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Gonca Sağlam’ın zorlama hapsine çarptırılmasına karar verdi.

Uğur Akkuş, boşandığı eşi Gonca Sağlam’ın sosyal medya hesabından hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığını öne sürerek korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi de 25 Ekim 2018 tarihinde 4 ay süreyle Gonca Sağlam’ın Uğur Akkuş’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

MAHKEME KARAR VERDİ

Uğur Akkuş’un iddiasına göre Gonca Sağlam, mahkemenin kararına rağmen sosyal medyadan iftira içerikli paylaşımlarda bulunmaya devam etti. Bunun üzerine Uğur Akkuş da avukatı aracılığıyla, Gonca Sağlam’ın koruma kararına muhalefet ettiği gerekçesiyle 'zorlama hapsi'ni talep etti. Mahkeme, 25 Ekim 2018 tarihli mahkeme kararına aykırı davranan Gonca Sağlam’ın 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

İTİRAZ HAKKI VAR

Gonca Sağlam’ın zorlama hapsi kararına itiraz hakkı bulunuyor. Gonca Sağlam, itirazı reddedilir ve mahkemenin kararı kesinleşirse 3 günlük cezasını çekmek için hapse girecek.