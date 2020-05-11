Dünya Sağlık Örgütü’nden tedbirleri kaldıranlara uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden, tedbirlerin gevşetildiği ülkelere 'aşırı dikkat' uyarısı geldi. DSÖ Başkanı Dr. Tedros kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili "karmaşık ve zor" vurgusunda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) corona virüsü bilgilendirme toplantısında konuşan acil durum programı başkanı Dr. Mike Ryan, corona virüsü salgınını önlemek üzere uygulanan kısıtlamaların kaldırılırken “aşırı dikkat” gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

“Birçok ülke bu kısıtlamalardan çıkarken biraz umut görüyoruz” diyen Ryan, “aşırı dikkat gerekir” uyarısında bulundu.

BBC’deki habere göre Ryan, “Hastalık düşük bir seviyede seyretmeye devam eder ve vaka öbeklerini araştırma imkanı olmazsa, virüsün yeniden yükselişe geçmesi ihtimali daima vardır” dedi.

WHO genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise kısıtlamaların kaldırılmasının “karmaşık ve zor” olduğunu, “kısıtlamaların yavaş ve istikrarlı bir şekilde kaldırılmasının” önem taşıdığını belirtti.

Ghebreyesus, Almanya, Güney Kore ve Çin'in vaka sayısının yeniden artışa geçmesi halinde bu duruma cevap verecek sistemlere sahip olduğunu söyledi.