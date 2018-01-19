Dünya şokta!

Michael Jackson, 25 Haziran 2009'da hayatını kaybetmişti. Ancak ölümü daima şaibe olarak kaldı. Dünyada Michael Jackson'ın ölmediğini dair teoriler üretilmeye devam ediyor...

Michael Jackson 2009 yılında, Kaliforniya'da yoğun ilaç kullanımı sonucunda kalbinin durması nedeniyle hayata gözlerini yumduğunda 51 yaşındaydı. Jackson Five grubuyla ilk çıkış yaptığından bu yana hayatı değişmişti. En büyük değişimi ise yüzünde olmuştu. Michael Jackson'ın ölümü daima muamma olarak kaldı. Peki Jackson gerçekten ölmedi mi?

KIZI PARIS JACKSON'IN PAYLAŞTIĞI BU FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULMUŞTU

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson'ın fotoğrafları teoriye inananlar tarafından didik didk edilmiş ve sonuç herkesi şaşırtmıştı. Çünkü bu fotoğrafta Michael Jackson olduğunu iddia ediyorlardı.

Fotoğrafı biraz aydınlattıklarında Michael Jackson'ın arka koltukta oturduğu görülüyor ancak bu bir montaj olabilir.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bu fotoğraf ise komplo teorisyenlerinin iddialarını daha çok coşturdu. Fotoğrafın gerçek olup olmadığı ise bilinmiyor. Tek bilinen şey fotoğraftaki kişinin ayan beyan bir şekilde Michael Jackson'a çok benzediği.

Ufak bir detay daha. Astrolog Aslı Güder'in 2018 kehanetlerinden biri de şuydu: 2018'de öldü diye bilinen çok ünlü bir ismin, ölmeyip bir yerde saklandığını öğreneceğiz. Dünya medyası günlerce bu olayı konuşacak.