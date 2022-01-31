Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Mason Greenwood, kız arkadaşı Harriet Rabson'a tecavüz etme girişiminde bulundu. Robson'un yaşadıklarına dair ses kayıtları ve fotoğrafları paylaşmasının ardından Greenwood'un takım arkadaşları, yıldız futbolcuyu sosyal medyada takipten çıktı. Yaşananların ardından, Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan futbolcuyu polis gözaltına aldı.

Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood'un kız arkadaşına saldırdığı iddiası Avrupa futboluna damga vurdu. Genç futbolcunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren Harriet Robson'un sosyal medyadan paylaştığı video ve fotoğraflar büyük ses getirdi.

VÜCUDU MORLUKLAR İÇERİSİNDE

Ajansspor'un derlediği habere göre, aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan ve 200 bin takipçisi bulunan Harriet Robson, 20 yaşındaki Mason Greenwood'u kendisine saldırmakla suçladı. Robson'un fotoğraflarında dudağının kanadığı, kollarında ve bacaklarında darbeye bağlı morluklar bulunduğu görülüyor.

"BANA GERÇEKTE NE YAPTIĞINI BİLMEK İSTEYEN HERKESE"

Robson, ağzından kan akarken yayınladığı paylaşıma, "Mason Greenwood'un bana gerçekte ne yaptığını bilmek isteyen herkese" notunu düştü. Daha sonra gönderiler, Harriet'in Instagram hesabından silindi.

KADRO DIŞI KALDI

Manchester United, hakkında tecavüz ve şiddet gibi suçlamalar bulunan Mason Greenwood'un "bir sonraki duyuruya dek" takımla antrenmanlara ve maçlara çıkmayacağını açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ortaya çıkmasından sonra Mason Greenwood, polis tarafından gözaltına alındı. Manchester polisinden yapılan açıklamada, "Tecavüz ve şiddet şüphesiyle tutuklandığını teyit edebiliriz. Sorgulanmak adına gözaltında tutuluyor. Soruşturmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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