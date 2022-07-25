Dünyayı dolaşıp insanların evliliklerini kurtarıyor! Ama nasıl?

49 yaşındaki Gweneth Lee, kendisini 'seri metres' olarak tanımlıyor. Erkeklerle birlikte olmak için dünyayı dolaşan Lee, bunun nasıl bir şey olduğunu anlattı. Bu sayede insanları evliliklerini kurtardığını iddia eden kadın, insanlar onu yargılasa da, bunu yapmaya devam etmek konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Şimdi hayatta olmayan eşi Robert ile evliyken, onun da bilgisi dahilinde İngiltere'nin ünlü bir ilişki sitesine katılan Gweneth Lee, kendisini 'seri metres' olarak tanımlıyor ve dünyayı dolaşıp erkeklerle birlikte olarak insanların evliliklerini ayakta tuttuğunu iddia ediyor. Lee, aldığı tüm eleştirilere rağmen bunu yapmaya devam etmekte kararlı olduğunu açıkladı.

HEYECANI SEVİYOR

Cinselliği ve yeni biriyle birlikte olmanın heyecanını her zaman sevdiğini söyleyen Lee, eşini on yıldan uzun süre önce kanserden kaybetmeden evvel ikisinin de farklı insanlarla ilişkileri olduğunu söyledi. Öldüğünde çok üzülse de kederini atlattıktan sonra tekrar flört etmeye karar verdiğini anlattı.

EŞ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yeni bir eş istemediğini, sadece biraz eğlence aradığını söyleyen Lee, erkeklere söylediği birkaç güzel sözle bile bu site sayesinde ayda 3 bin sterlin kazandığını anlattı. Dünya'nın farklı pek çok yerinden zengin insanlarla konuştuğu söyleyen 49 yaşındaki kadın, son on yılda çok eğlendiğini, seyahat edip harika cinsellik deneyimleri yaşadığını söyledi.

'İŞ SEYAHATİ'

"Buluştuğum insanlarla çoğunlukla iş seyahati diye görüşüyorum ve eşlerinin bu durumdan haberleri olmuyor" diyen Gweneth, birçok zengin iş adamıyla metres ilişkisi yürüttüğünü ve lüks yatlarda, özel jetlerde, pahalı otellerde gününü gün ettiğini, ve pahalı hediyelerle şımartıldığını anlattı.

''BENİM SAYEMDE SÜRÜYOR''

Gweneth, yıllardır insanlar tarafından eleştirildiğini ve yargılandığını ancak yaptığı şeyin insanların evliliklerini ayakta tuttuğunu savunuyor. 49 yaşındaki kadın bunu, “Eğer bu adamlar hayatlarının geri kalanında eşlerine sadık kalsalardı, hepsi boşanırdı. Evlilikleri sürüyor çünkü özgür hissediyorlar ve benimle flört ederek herhangi bir sorun olmayacağını biliyorlar." diye anlattı.

''İSTEYECEĞİM SON ŞEY''

"Eşlerini arayıp herhangi bir soruna neden olmayacağım. Bir evliliğin bitmesine neden olmak en son isteyeceğim şey" diyen Lee, ilişkisi olan hiçbir erkekle arasında ciddi ve gerçek bir bağın olmasını da istemediğini de ekledi. Tek derdinin geçinmek ve insanlarla flört etmek olduğunu söyleyen Gweneth, "Hediyeler ve seks hayatımda olduğu sürece çok az şeye ihtiyacım var.'' dedi.

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