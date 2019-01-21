Ebeveynden çocuklarının yarısına aktarılıyor!

Gilbert sendromu nedir? Gilbert sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Doğumsal ve ailevi bir hastalık olan Gilbert sendromu hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gilbert sendromu nedir? Gilbert sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Yaygın görülen genetik hastalıklardan biri olan ve genellikle 20'li ve 30'lu yaşlarda ortaya çıkan Gilbert hastalığı nedir? Gilbert sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

GILBERT SENDROMU NEDİR?

Gilbert sendromu, kanda biriken bilirubin denilen bir maddenin normal seviyelerinden biraz daha yüksek olması nedeniyle oluşan zararsız bir karaciğer rahatsızlığıdır. Kan hücreleri parçalanınca oksijen taşıyan hemoglobin molekülü karaciğerde parçalanarak bilirübine dönüşür ve safra ile atılır. Gilbert sendromunda ise enzim eksikliği sonucu bilirübin atılamaz ve sarılık ortaya çıkar. Hastalık genellikle 20'li 30'lu yaşlarda ortaya çıkar.

GILBERT SENDROMU BELİRTİLERİ

Gilbert sendromunun en sık görülen belirtisi, kanda çok az seviyede yükselmiş bilirubin seviyelerinin bir sonucu olarak cildin ve gözlerin beyazlarının nadiren sarımsı bir ton almasıdır. Gilbert sendromu olan kişilerde bilirubin seviyeleri artabilir ve sarılık aşağıdakilerden dolayı belirginleşebilir:

– Soğuk algınlığı veya grip gibi hastalık

– Çok düşük kalorili bir diyet ya da açlık

– Susuzluk

– Adet

– Stres

– Yorucu egzersiz

– Uykusuzluk

– Aşırı terleme

– İshal

– Kusma

GILBERT SENDROMU NEDENLERİ

Hastalık genetik olarak bir enzim eksikliği sonucu ortaya çıkar. Karaciğer bilirübini atamaz ve sarılık olur. Hastalık genetik olarak aileden geçer. Ailede Gilbert hastası olması şansı arttırır. Genetik olarak bir Gilbert hastası çocuklarının yarısına hastalığı aktarabilir. Hastalık erkeklerde daha sık görülür.

GILBERT SENDROMU TEDAVİSİ

Gilbert hastalığı iyi seyirli bir hastalıktır, tedaviye gerek duyulmaz. Sarılık hafif seyirlidir ve başka bir şikayete neden olmadığından hastalık tedavi edilmez.