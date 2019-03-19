Ebru Gündeş'ten anahtar isteniyor!

Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında açılan davalarda mahkeme, Sarraf'ın nüfusa kayıtlı eşi Ebru Gündeş'ten anahtar istenmesine karar verdi.

Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi. Köşkte keşif yapılmasına karar veren mahkeme, köşkün keşfe hazır hale getirilmesi için Rıza Sarraf'ın nüfusta kayıtlı görünen eşinden anahtar istenmesine karar verdi.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 7. duruşmasına ABD'de bulunan Rıza Sarraf katılmadı. Tutuksuz yargılanan sanık Firuz Akın Han'ın Avukatı Levent Öğe duruşmada hazır bulundu.

4 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ İLE KÖŞKTE KEŞİF YAPILACAK

ABD'de bulunan Rıza Sarraf'ın ABD adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar veren mahkeme, suça konu köşkte keşif yapılmasına karar verdi.

ANAHTAR BULUNAMAZSA ÇİLİNGİRLE AÇILACAK

Fen, inşaat mühendisi ve mimardan oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti ile suça konu taşınmazda keşif yapılmasına karar veren mahkeme, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanığın yakınlarından anahtar temin edilmesini, anahtarın bulunmaması halinde de çilingir vasıtası ile suça konu taşınmazın açılarak keşfe hazır hale getirilmesine karar verdi.

EBRU GÜNDEŞ'TEN ANAHTAR İSTENDİ

Keşif günü suça konu taşınmazda görev alacak olan rütbeli personelin kimlik bilgilerinin de mahkemeye gönderilmesini isteyen mahkeme, sanık Rıza Sarraf'ın nüfus kaydında görünen eşine davetiye gönderilerek anahtarın kendisinde olması halinde keşif gün ve saatinde suça konu yalının keşfe hazır hale getirilmesini istedi.

İDDİANAMEDEN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.