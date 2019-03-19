Real Madrid Mane'nin peşinde!

Real Madrid’de Zinedin Zidane’ın göreve başlamasıyla transfer çalışmalarında birçok hareketlilik göze çarpıyor. Eflatun-beyazlılar için son olarak Sadio Mane adı öne çıktı.

Zinedine Zidane’ın yeniden Real Madrid’in başına geçmesiyle şimdiden transfer piyasası hareketlendi. Senegalli futbolcunun sezon başında Real Madrid’le görüşmeler yapacağı iddia edildi. 2023 yılına kadar Liverpool’la sözleşmesi olan yıldız futbolcu için Zidane’ın çok istekli olduğu aktarıldı. France Football’un da özel haber olarak geçtiği haberde, 26 yaşındaki futbolcu için şu anda henüz bir değer biçilmediği ancak transferin 100 milyon euroyu aşmasının zor olmayacağı kaydedildi.