Ebru Şallı'dan flaş itiraf!

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Doğum gününü kutlayan ünlü sunucu, “Aslında doğum günüm geçen haftaydı. Sağ olsun dostlarım bana güzel bir sürpriz hazırlamış. Yaşım 40 oldu. Bu yaşta bu kadar enerjik olmayı sağlıklı beslenmeye ve pilatese borçluyum” dedi. Şallı,evli sevgilisi ' Uğur Akkuş’a haftada iki gün pilates dersi verdiğiniz doğru mu?’ sorusuna “Evet, doğru” yanıtını verdi. “İyi giden bir ilişkiniz var, evlilik olur mu?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.