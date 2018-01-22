İdo Tatlıses evleniyor!

İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın "Aradığım tüm özelliklere sahip" dediği model - oyuncu sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye evlilik teklif etti. İbrahim Tatlıses''in Derya Tuna''dan olan oğlu İdo Tatlıses 6 aydır model - oyuncu Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Sevgilisini anne ve babası ile tanıştıran İdo, Yasemin Şefkatli''ye geçen hafta evlilik teklif etti.

DERYA TUNA ONAY VERDİ