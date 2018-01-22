İdo Tatlıses evleniyor!
İdo Tatlıses evleniyor!
A+A-
İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın "Aradığım tüm özelliklere sahip" dediği model - oyuncu sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye evlilik teklif etti. İbrahim Tatlıses''in Derya Tuna''dan olan oğlu İdo Tatlıses 6 aydır model - oyuncu Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Sevgilisini anne ve babası ile tanıştıran İdo, Yasemin Şefkatli''ye geçen hafta evlilik teklif etti.
DERYA TUNA ONAY VERDİ
Çift ailelerinin de isteği üzerine bir süre nişanlı kalacak. Derya Tuna çevresine "Yasemin bir gelinde aradığım tüm özelliklere sahip" diyor.
Etiketler : İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, evlilik teklifi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.