Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında bomba iddia: Reza Zarrab gibi dolandırıcı

Ünlü manken Ebru Şallı, 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile hayatını birleştirmişti. Bir süredir ortalarda görünmeyen Şallı ve Akkuş'un, Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleştiği iddia edilmişti. Ünlü yapımcı Erol Köse, Akkuş hakkında, "Beyefendi tokatçı çıktı. Aynı Reza Zarrab olayı gibi" diyerek ortaya bomba bir iddia attı.

2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bir süredir Türkiye'de bulunmuyor. 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

ABD'YE YERLEŞME KARARI ALDILAR

Bu gelişme sonrası Türkiye'den ayrılan Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın Amerika'ya yerleşme kararı aldığı iddia edildi. Ünlü yapımcı Erol Köse, "Al Sana Haber" yayınında bomba açıklamalarda bulundu. Köse, "Beyefendi tokatçı çıktı. Sizin piyasada gördüğünüz o pahalı arabaların yarısından fazlası kiralık" diyerek bomba bir iddia ortaya attı.

"ESKİ EŞİ TEK TEK ANLATTI"

Erol Köse açıklamasının devamında ise "3 yıl önce söylemiştim. Kaçtılar, arazi oldular. Bana kim anlattı biliyor musunuz ilk? Beyefendinin boşandığı eşi Gonca Hanım. Bana dedi ki; 'Onun hiçbir şeyi yok. Her şey benim. O piyasaya kendini zengin gösteriyor.' Kuveytlileri dolandırıyor gibi iddiaları vardı. Beyefendinin ceza almasıyla ilgili şöyle bir iddia var. Kuveytlileri Çeşme'ye helikopterle götürüyor. Bir arazi göstermiş burası benim demiş. Adamlar da bunun Ebru Şallı'nın kocası olduğu için itimat etmişler ve araştırmadan parayı vermişler. Hayali bir satış kontratı yapmışlar. Sonra bir bakmışlar ki o arsayla bunun alakası yok. Dolandırıcılık yaptılar ama ceza kesinleşmeden kaçtılar." dedi.

EROL KÖSE'DEN REZA ZARRAB BENZETMESİ

Erol Köse bu durumu Reza Zarrab'a benzetti ve açıklamasının devamında "Ama ben Ebru' ya üzüldüm. Aynı Reza Zarrab olayı gibi. Ünlülerle evleniyorlar ki karşılarındakine güven oluşturuyorlar. Reza da Ebru Gündeş sayesinde bürokratlara ulaşmıştı" ifadelerini kullandı.

EBRU ŞALLI VE UĞUR AKKUŞ ÇİFTİ TÜRKİYE'DEN NEDEN AYRILDI?

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. Akkuş'un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme'deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı öne sürüldü. Mahkeme kararıyla Uğur Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği belirlendi. Uğur Akkuş'un Trump Towers'taki ofisinde polis eşliğinde haciz yapıldı. Haciz sırasında Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un Amerika'da olduğu saptandı. Akkuş ile Şallı'nın bu dava nedeniyle ülkeye dönmeyeceği ve Amerika'ya yerleştikleri iddia edildi.

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