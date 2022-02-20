Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşlı tepki

Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek isimli şarkısına ilginç bir tepki vererek Neler Oluyor Hayatta programında mehter marşı çaldırdı.

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın Geççek isimli son şarkısı, politik mesaj taşıdığı iddiasıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Son 24 saatte dünyada 2. en çok izlenen, beğenilerde ise birinci olmayı başaran Megastar'ın şarkısına Hakan Ural'dan ilginç bir tepki geldi.

PROGRAMDA MEHTER MARŞI ÇALDIRDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, 18 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan programının sonunda "Bu memleketi, vatanı ve insanlarını seven herkese gelsin" diyerek mehter marşları arasında en çok bilinen Ceddin Deden'i çaldırdı.

TARKAN'IN ŞARKISI REKOR GÖRÜNTÜLENME ALDI

Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada en çok konuşulan konu olmayı başaran Geççek şarkısı, daha şimdiden Youtube'da 11 milyon, Instagram'da 10 milyon, Twitter'da ise 13 milyon görüntülenme aldı.

Haberler.com