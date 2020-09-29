Efsane oyun FarmVille kapanıyor!

Yaklaşık 10 sene önce dünyanın en çok konuşulan oyunları arasında yer alan ve Facebook üzerinden oyun oynama çağını başlatan oyunlardan olan FarmVille'in sonu geliyor. Zynga, popüler oyunlarından FarmVille'in 31 Aralık'tan itibaren kapanacağını duyurdu.

Adobe’un Flash Player desteğini 31 Aralık’ta sonlandıracak olması birçok eski uygulamayı etkileyecek. Facebook’un altın çağlarını yaşadığı dönemde büyük yankı uyandıran FarmVille’de bu değişimden etkilenerek kapanacak.

FARMVILLE 2 VE 3 OYNANABİLECEK

FarmVille’in kapatılmasından sonra FarmVille 2: Tropic Escape ya da yaklaşmakta olan FarmVille 3’ü oynamaya devam edebilecekler.

Sözcü