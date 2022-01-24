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Eğitim faaliyetlerine bir günlük ara verildi

Eğitim faaliyetlerine bir günlük ara verildi

Eğitim faaliyetlerine bir günlük ara verildi

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Erken seçim kapsamında dün oy verilen okullarda gerekli düzenleme ve dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla bugün eğitim faaliyetlerine bir günlük ara verildi

Eğitime yarın devam edilecek okullarda yarıyıl tatili, 1 Şubat Salı günü başlayıp 13 Şubat'ta sona erecek. 2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Dönemi 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak

 

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