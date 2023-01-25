Ekim ayı ek mesaileri ödendi

Maliye Bakanlığı, Ekim ayı ek mesailerinin ödendiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü tarafından, daha önce yapılması planlanan fakat sistem arızası nedeniyle Pazartesi günü gerçekleştirilen ödeme kalemlerini de açıkladı.

Buna göre Öğrenci Taşımacılığı, Aralık Ayı Burs Ödemesi, Cari Nitelikli Ödeme, Toprak Ürünleri Kurumu’na Arpa sübvanseye ödemesi ve Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri geçtiğimiz gün yapıldı.

BRT