Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başladı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başladı
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Cumhuriyet Meclisi 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdürüyor.
Cumhuriyet Meclisi bugün : Sayıştay Başkanlığı, Hukuk Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri, onayladı.
Genel Kurul’da program gereği bugün ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.
Bütçe görüşmeleri 6 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
BRT
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