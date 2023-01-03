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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başladı

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Cumhuriyet Meclisi 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdürüyor. 

Cumhuriyet Meclisi bugün : Sayıştay Başkanlığı, Hukuk Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri, onayladı.

Genel Kurul’da program gereği bugün ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

Bütçe görüşmeleri 6 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

BRT

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