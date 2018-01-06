EKTİĞİNİ BİÇECEK!

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik polisinin yaptığı operasyonda, evinin odasında 7 kök hintkeneviri bitkisi yetiştirdiği belirlenen Enes Kılınç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Evinde suni bir sistem kurarak bitkileri yetiştirdiği tespit edilen zanlı dün teminat talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının evine düzenlenen operasyon sonucu 7 kök “hintkeneviri” bitkisi ele geçirdiklerini söyledi. Polis, zanlının evinde bitkilerin bakımı için, floresan, vantilatör, fan, çiçek toprağı gibi birçok bitki bakım malzemesi bulduklarını da belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkemizde yasal bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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