El ele yakalandılar!

Oyuncu Ozan Güven'in "Arka Sokaklar" dizisinde 'Hüsnü Çoban'ın kızı 'Zeliş' olarak tanınan Yüsra Geyik ile aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

"Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Ozan Güven ve Yüsra Geyik; Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı.