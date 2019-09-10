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  3. El ele yakalandılar!
El ele yakalandılar!

El ele yakalandılar!

El ele yakalandılar!

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Oyuncu Ozan Güven'in "Arka Sokaklar" dizisinde 'Hüsnü Çoban'ın kızı 'Zeliş' olarak tanınan Yüsra Geyik ile aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

"Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Ozan Güven ve Yüsra Geyik; Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı.

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