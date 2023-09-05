El-Sen, Kıb-Tek’e işe alımları mahkemeye taşıyacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, sınavla girenlerin dahi şaibeyle anıldığı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda, “sınavsız-münhalsiz” 63 istihdamı, toplumun adalet duygusu ve adayların hakları için mahkemeye taşıma kararı aldıklarını duyurdu.

Sınav ve münhallerle ilgili şaibe ve soru işaretlerini daha önce de ortaya koyduklarını hatırlatan Tuğcu, bugün gelinen noktada 500’den fazla kişinin ter döktüğü bir sınavın ardından, sınavlara girerek işe alınanlar için dahi şaibeler oluştuğunu, bunun yanında da 63 kişinin sınavsız ve münhalsiz kuruma istihdam edildiğini ileri sürdü.

Tuğcu, “Hakkı yenen tüm adaylar ve adalet duygusu zedelenen toplum için bu istihdamları ve buna izin veren sorumluları mahkemeye taşıyacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz” dedi.